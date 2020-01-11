Политика
РИА НовостиБорисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).
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Политика
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Политика
Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном после гибели Сулеймани
Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани Иран более склонен к диалогу с Соединённым Штатами, чем раньше.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Политика
Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Политика
Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Технологии
На Android обнаружен новый вирус от знаменитых хакеров SideWinder
В Сети появился новый вирус для операционной системы Android, созданный известной хакерской группировкой SideWinder.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Политика
США угрожает Ираку перекрыть доступ к доходам от экспорта нефти
Власти Ирака могут быть лишены доступа к хранящимся в США средствам от продажи нефти.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Политика
Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин
Россия и ФРГ решительно выступают за реализацию СВПД, механизм расчетов с Ираном должен наконец заработать, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Спорт
Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене
Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Здоровье
Доктор Мясников предрек повтор смертельной эпидемии 100-летней давности
Эпидемия коронавируса, которая ранее вспыхнула в Китае и вызвала нетипичные случаи пневмонии, может привести к массовой гибели людей, как это было 100 лет назад во время вспышки вируса свиного гриппа.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в 22-м туре АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
«Интер» согласовал с Эриксеном условия личного контракта
«Интер» сумел договориться по поводу контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном, который сейчас выступает за «Тоттенхэм».
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова
«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Наука
Лекарство от диабета снижает вероятность выкидышей
Британские исследователи обнаружили, что у лекарства от диабета ситаглиптин есть способность уменьшать вероятность выкидышей.
Общество