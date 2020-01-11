Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).

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Технологии Apple сканирует все фото в iCloud Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.

Здоровье Доктор Мясников предрек повтор смертельной эпидемии 100-летней давности Эпидемия коронавируса, которая ранее вспыхнула в Китае и вызвала нетипичные случаи пневмонии, может привести к массовой гибели людей, как это было 100 лет назад во время вспышки вируса свиного гриппа.

Политика Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.