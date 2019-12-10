Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.

с чего всё началось

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство». Напомнив, что 20 лет назад СССР поставлял простейшую электронику в Китай, Борисов посетовал на то, что после бездумной приватизации производство было развалено.

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