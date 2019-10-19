Политика
RT на русскомБорисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.
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Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Футбол
«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Происшествия
В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
Футбол
Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Футбол
Боярский: вместо «Ростова» мог быть кто угодно, «Зенит» обыграл бы и их
Вместо «Ростова» мог быть кто угодно, обыграли бы и их. С таким настроением, мастерством и самоотдачей можно обыграть любого соперника.
Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в городе Ростове Ярославской области.
Футбол
Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
Политика
В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани
Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Наука
Фуллерены помешали распространению болезни Альцгеймера
По словам специалистов, новое открытие поможет создать препарат для лечения болезни Альцгеймера.
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Космос
«Внук» робота Федора отправится на Луну
Армия и оружие
Армия США надеется улучшить свои транспортные средства с помощью НЛО
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
Армия и оружие
Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»
Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Команда исследователей считает, что это явление может происходить в Западной Европе и Западной Австралии, но оно просто еще не было там зафиксировано.
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.