Политика

RT на русскомRT на русскомБорисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.
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