Политика
RT на русскомБорисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.
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Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре
Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза вчера в 23:27
Футбол
Шоу Дзюбы: «Зенит» разгромил «Ростов» в чемпионате России
РИА Новости 15:53
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
Российская газета 02:14
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Общество
СМИ раскрыли личность двойника Зеленского в Москве
На прошлой неделе большую популярность в СМИ получил невероятно похожий на украинского президента Владимира Зеленского мужчина, которого сфотографировали в московском метро.
Московский Комсомолец 14:30
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Армия и оружие
На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
RT на русском 15:44
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет 17 октября в 04:58
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Авто
Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты
Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.
Автоновости дня 00:39
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Футбол
Тедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»
Московский Комсомолец 08:37
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
News.ru 17 октября в 02:53
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня вчера в 09:37