Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений
Вице-премьер отметил, что при составлении госпрограммы также был учтен опыт применения высокоточного оружия в Сирии.В источнике
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Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений
Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
РБК04:00
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