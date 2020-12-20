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РБК
РБК

Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений

Политика Сегодня
ФАН
Экономика сегодня
Военное дело
РБК
Daily Storm
Вице-премьер отметил, что при составлении госпрограммы также был учтен опыт применения высокоточного оружия в Сирии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений

Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
РБК04:00
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Экономика сегодня

Борисов рассказал о влиянии Карабаха и Сирии на вооружение России

Экономика сегодня06:54
Военное дело

Вице-премьер Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений

Военное дело06:16
РБК

Борисов оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений

РБК04:00
Политика Сегодня

Борисов рассказал о влиянии опыта Сирии и НКР на оборонную программу РФ

Политика Сегодня05:47
Фонтанка.Ру

«Карабах показал, как они работают». Вице-премьер Борисов рассказал, как изменится госпрограмма вооружений после конфликтов в Карабахе и Сирии

Фонтанка.Ру05:06
Daily Storm

В кабмине оценили влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений РФ

Daily Storm04:36
ФАН

Борисов рассказал о трендах новой госпрограммы вооружений РФ

ФАН05:49

Россияне вечером 21 декабря смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал «РИА Новости», что вечером 21 декабря, в день зимнего солнцестояния россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе.
Ведомости04:05