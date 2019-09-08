Политика
ИзвестияБорисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд. Это сотрудничество, как и поставки С-400 в Турцию, подверглось критике со стороны США.
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Происшествия
Смотровая площадка Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Обрушилась часть верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей города.
Телеканал 360° 13:36
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Общество
Ветеран войны проголосовала на выборах губернатора Петербурга на дому
Экономика сегодня 14:28
Футбол
Бонуччи догнал Дель Пьеро по числу матчей за сборную Италии
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи проводит 91-й матч в футболке национальной сборной, выйдя в стартовом составе на отборочную игру Евро-2020 против Финляндии.
Матч ТВ 15:04
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия
На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника
Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Новом Арбате в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
РИА Новости 14:56
Политика
СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ
Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа 14:14
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Здоровье
Диетологи рассказали, кому нельзя есть мясо
Многие люди добровольно отказываются мяса и сидят на соответствующей диете.
Вечерняя Москва 12:40
Политика
Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Наука
В Китае обнаружены следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 550 миллионов лет.
Ugpressa.ru 05 сентября в 14:51
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.
Ведомости 12:53
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Автоспорт
Квят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии
Газета.Ru 14:57
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Bookmaker-ratings.ru 14:47
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Авто
Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем
«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Автоновости дня 01:00
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Глава региона лидирует на выборах в Челябинской области
Южноуральская панорама 14:13
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58