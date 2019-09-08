Политика
Комсомольская правдаРоссия получила аванс от Индии за комплексы С-400
В 2018 году Россия и Индия заключили контакт на поставку новейших зенитных ракет. Сумма сделки по комплексам С-400 порядка 5,4 миллиарда долларов. Представители Индии ранее заявляли, что первый денежный транш по сделке поступит в Россию от них до конца 2019 года.
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Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Челябинцы голосуют активнее, чем на прошлых выборах губернатора
Явка на выборах главы региона и депутатов в Челябинской области по данным на 12:00 воскресенья превысила 16 процентов.
URA.Ru 03:47
Политика
Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Госдумы в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:36
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток 10:41
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Политика
В США вновь готовят импичмент Трампу
В юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которая контролируется Демократической партией, намерены проголосовать по вопросу параметров ведения расследования того, допустил ли президент США Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Страна Советов on-line 09:49
Футбол
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
Sports.ru 12:18
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Авто
Забытые навсегда. Какая судьба у оставленных на штрафстоянке автомобилей?
Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.
Car.ru 10:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Спорт день за днем 12:13
Политика
О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40