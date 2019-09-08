Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия получила аванс от Индии за комплексы С-400

В 2018 году Россия и Индия заключили контакт на поставку новейших зенитных ракет. Сумма сделки по комплексам С-400 порядка 5,4 миллиарда долларов. Представители Индии ранее заявляли, что первый денежный транш по сделке поступит в Россию от них до конца 2019 года.
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Индия внесла аванс за С-400

РИА Новости07:47

Борисов заявил, что Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику

ТАСС08:02

Индия внесла аванс за российское оружие

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Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев

RT на русском08:05

Россия получила аванс от Индии за С-400

РБК09:11

Россия планирует поставить Индии комплексы С-400 за 18–19 месяцев

Коммерсантъ08:44

Назван срок поставок С-400 в Индию

Lenta.ru07:53
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Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
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В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
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Челябинцы голосуют активнее, чем на прошлых выборах губернатора

Явка на выборах главы региона и депутатов в Челябинской области по данным на 12:00 воскресенья превысила 16 процентов.
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Финал US Open с участием Медведева покажут по Первому каналу

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Памфилова уличила депутата ГД в применении админресурса на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Госдумы в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:36
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
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В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
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Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК

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Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса

Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика

В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора

УралПолит.Ru 12:46
Политика

В США вновь готовят импичмент Трампу

В юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которая контролируется Демократической партией, намерены проголосовать по вопросу параметров ведения расследования того, допустил ли президент США Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Страна Советов on-line 09:49
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Футбол

Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
Sports.ru 12:18
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
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Забытые навсегда. Какая судьба у оставленных на штрафстоянке автомобилей?

Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика

Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах

РИА Новости 12:30
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
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Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Фигурное катание

Медведева упала на произвольной программе

Спорт день за днем 12:13
Политика

О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
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