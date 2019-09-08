Политика
ИзвестияБорисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд. Это сотрудничество, как и поставки С-400 в Турцию, подверглось критике со стороны США.
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Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Авто
Mercedes-Benz представил тизерный видеоролик электрокара EQS Vision
На официальной странице Mercedes-Benz в Facebook был представлен тизер Vision EQS.Подпись к публикации данного ролика гласит, что: «Полностью электрический Mercedes-Benz VISION EQS покажут во Франкфурте 10 сентября 2019 года».
Тарантас Ньюс 05:49
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Футбол
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Политика
Единый день голосования в России завершился
По данным МВД РФ, всего в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода, причем их количество по сравнению с прошлым годом снизилось на треть.
Вместе-РФ 14:31
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
В Нижнем Новгороде Чкаловская лестница частично обрушилась
Верхняя смотровая площадка на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде частично обрушилась.
Московский Комсомолец 12:29
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Наука
Японские ученые обнаружили в Охотском море новый вид китов
Ранее неизвестный вид китов обнаружили японские ученые в Охотском море. Он получил название «плавун малый».
Интересант 12:34
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть после обработки 99,19% протоколов лидирует на выборах градоначальника с 50,24% голосов, сообщает информационное табло в горизбиркоме.
РИА Новости 15:12
Происшествия
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:07
Армия и оружие
ВСУ разместили бронетехнику рядом с линией фронта в ЛНР
Украинские боевики разместили бронетехнику в селах Выскрива и Макарово, а также в поселке городского типа Троицкое на оккупированной территории ЛНР Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
ИА Новороссия 13:17
Политика
Порошенко похвалил сам себя за обмен удерживаемых лиц
Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сам себя за обмен удерживаемых лиц, который состоялся между Россией и Украиной.
ПолитРоссия вчера в 10:50
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru 13:54
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Политика
Корреспондент «Ъ» наблюдал за надомным голосованием в Зюзино
Согласно ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в случае если избиратель не может в день выборов прибыть в помещение для голосования и от него поступило заявление (в том числе по телефону или переданное через других лиц), участковая комиссия должна организовать его голосование на дому.
Коммерсантъ 15:07