Политика

ИзвестияИзвестияБорисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии

Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд. Это сотрудничество, как и поставки С-400 в Турцию, подверглось критике со стороны США.
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Индия внесла аванс за С-400

РИА Новости07:47

Борисов заявил, что Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику

ТАСС08:02

Индия внесла аванс за российское оружие

Вести.Ru06:36

Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев

RT на русском08:05

Россия планирует поставить Индии комплексы С-400 за 18–19 месяцев

Коммерсантъ08:44

Россия получила аванс от Индии за С-400

РБК09:11

Назван срок поставок С-400 в Индию

Lenta.ru07:53
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Политика

Выборы мэра Новосибирска проходят при худшей за 10 лет явке

Тайга.инфо 04:43
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

RT на русском 03:35
Теннис

«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open

В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика

Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".
Радио Sputnik вчера в 10:49
Политика

В Абхазии признали состоявшимися выборы главы государства

Pravda.Ru 10:16
Политика

Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%

Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Политика

ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

РИА Новости 10:38
Автоспорт

Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы

F1news.ru 11:58
Политика

Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Экономика

Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новости вчера в 07:31
Футбол

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Футбол

Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала

Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
Чемпионат 08:36
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес

Уварова решилась на экстремально короткую стрижку

Звезда сериала «Не родись красивой» решила подстричься «под мальчика». Артистка и ранее тяготела к коротким прическам.
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Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Политика

В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей

ФедералПресс 04:10
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье

Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Баскетбол

Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ

ProstoProSport 11:02
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика

В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика

Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге

РБК 08:19
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