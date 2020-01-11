Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Общество В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Политика Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Армия и оружие WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.