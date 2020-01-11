Политика

КоммерсантъКоммерсантъБорисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».
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Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли

Российская газета09:18

Борисов рассказал об «ахиллесовой пяте» российской космонавтики

Вести.Ru04:24

В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

РБК07:34

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Коммерсантъ06:43

Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Московский Комсомолец06:11

Вице-премьер назвал ахиллесову пяту российской космонавтики

Известия04:41

Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

Lenta.ru08:52
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Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
АБН вчера в 05:45
Происшествия

В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули

ТАСС 10:32
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
РИА Новости 10:17
Политика

Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing

В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».
Коммерсантъ 02:52
Политика

В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

РБК 12:26
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Кино

Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»

«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
РИАМО 08 января в 03:31
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru 03:22
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Политика

Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.
RT на русском 11:43
Здоровье

«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Фигурное катание

На юношеской Олимпиаде стартовала короткая программа девушек

На зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) стартовала короткая программа девушек.
Нева Спорт 10:10
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
РБК 11:17
Единоборства

Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом

Газета.Ru 07:46
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

BFM.ru 09:37
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru 02:27
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Армия и оружие

Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
Интерфакс вчера в 11:13
Биатлон

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
РБК 10:36
Спорт

МОК может вновь открыть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Глава МОК Томас Бах сообщил, что допинговые дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, могут быть пересмотрены.
Спорт-Экспресс вчера в 14:05
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM 08:37
Спорт

Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу

Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Нева Спорт 11:52
Кино

По комиксам Ex-Machina снимут полнометражный фильм

Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма.
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Здоровье

Решающую роль в борьбе с заболеваниями играют диета и мышечная масса

Всего лишь за 10 дней пребывания в больнице здоровый взрослый человек может потерять 5% своей общей мышечной массы.
HotGeo 12:40
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