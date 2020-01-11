Политика
КоммерсантъБорисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».
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Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Политика
Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing
В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Политика
Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Фигурное катание
На юношеской Олимпиаде стартовала короткая программа девушек
На зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) стартовала короткая программа девушек.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Единоборства
Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Армия и оружие
Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море
Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Спорт
МОК может вновь открыть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Глава МОК Томас Бах сообщил, что допинговые дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, могут быть пересмотрены.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Кино
По комиксам Ex-Machina снимут полнометражный фильм
Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма.
Здоровье
Решающую роль в борьбе с заболеваниями играют диета и мышечная масса
Всего лишь за 10 дней пребывания в больнице здоровый взрослый человек может потерять 5% своей общей мышечной массы.