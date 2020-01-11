Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».

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