Политика

КоммерсантъКоммерсантъБорисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».
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Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли

Российская газета09:18

Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

Lenta.ru08:52

Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Московский Комсомолец06:11

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Коммерсантъ06:43

В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

РБК07:34

Вице-премьер назвал ахиллесову пяту российской космонавтики

Известия04:41

Борисов рассказал об «ахиллесовой пяте» российской космонавтики

Вести.Ru04:24
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Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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Путин и Меркель начали встречу в Москве

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
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Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

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РИА Новости вчера в 15:42
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Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.
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Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море

Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
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Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Политика

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
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Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
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Правительство Франции отозвало пенсионную реформу

Французский премьер Эдуар Филипп направил синдикатам письмо, в котором обещал сдвинуть планку выхода на пенсию с 2022 года на 2027-й, чтобы «продемонстрировать своё доверие к социальным партнёрам».
Говорит Москва 11:11
Здоровье

Вздутие живота может свидетельствовать о раке

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Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
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Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
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Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

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Политика

ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Вести.Ru 05:44
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
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Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
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Полиция подтвердила гибель водителя в ДТП в Сормове

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Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
The GEEK 05:28
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