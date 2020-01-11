Политика
КоммерсантъБорисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, руководство «Роскосмоса» должно найти реальные пути оздоровления отрасли, чтобы страна смогла «гордиться своей космической индустрией».
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Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
РИА / Владимир Астапкович Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель начались в Кремле.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Аэропорт Шереметьево показал фото новых курилок
Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Правительство Франции отозвало пенсионную реформу
Французский премьер Эдуар Филипп направил синдикатам письмо, в котором обещал сдвинуть планку выхода на пенсию с 2022 года на 2027-й, чтобы «продемонстрировать своё доверие к социальным партнёрам».
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Футбол
Сутормин рассказал о личных целях на оставшуюся часть сезона
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Биатлон
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Происшествия
Полиция подтвердила гибель водителя в ДТП в Сормове
Водитель отечественного автомобиля, врезавшегося в столб в Сормовском районе Нижнего Новгорода 11 января, погиб.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС
Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.