Политика

РБКРБКБорисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

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Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

РБК12:54

Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

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