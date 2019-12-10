На конференции "Электроника в России: будущее отрасли" Борисов рассказал, что СССР в 1970-1980-х занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х поставлял простейшую электронику в Китай.

с чего всё началось

Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30

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