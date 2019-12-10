Общество

РИА НовостиРИА НовостиБорисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
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Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

РИА Новости02:23

Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-х бездумной приватизацией

ТАСС02:25

Россия без компьютеров: в правительстве назвали виновных в развале отрасли микроэлектроники

Daily Storm02:34

Вице-премьер Борисов навал виновных в развале микроэлектроники в России

Журналистская правда02:57
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Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Происшествия

В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело

Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Российская газета 01:37
Происшествия

В Баку горит крупный рынок стройматериалов

Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
ТАСС 00:40
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 02:07
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Политическая Экспертиза вчера в 18:29
Хоккей

Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

RT на русском 02:09
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу

Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 18:56
Общество

Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Газета.Ru вчера в 13:03
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
Instanews Media вчера в 08:58
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хакасия-Информ 00:33
Наука

В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
Накануне.Ru вчера в 02:16
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Армия и оружие

Минобороны ужесточает правила допуска к гостайне

Минобороны намерено вернуть "военную тайну" Кроме того, Минобороны возложило на военкоматы обязанность оформлять допуск к секретной информации гражданских лиц.
Право.ру 03:02
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Наука

Солнечные батареи защитил от пыли искусственный аналог лотоса

Сравнив несколько возможных видов поверхностей для солнечных панелей, исследователи обнаружили, что кремниевые поверхности с водоотталкивающей нанотекстурой лучше всего очищается от пыли на уровне 98%.
МедиаПоток вчера в 11:02
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Технологии

«Лаборатория Касперского» загрузит смартфоны

Компания тестирует корпоративное устройство «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала, почему не уважает Ксению Собчак

Возможно, столь резкие слова связаны с тем, что Собчак задело то, что Лопырева не дала ей эксклюзивное интервью для её авторского YouTube-шоу.
Discover24 03:02
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