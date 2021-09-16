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Борисов: промышленность сможет импортозаместить большую часть дефицитных автокомпонентов

Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости
Проблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости
В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
РИА Новости
Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen.
ПРАЙМ

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Вице-премьер Борисов: российские предприятия наращивают выпуск чипов для автопрома
ПРАЙМ17:20
Борисов: промышленность сможет импортозаместить большую часть дефицитных автокомпонентов
ТАСС17:03
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