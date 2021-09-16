ТАССБорисов: промышленность сможет импортозаместить большую часть дефицитных автокомпонентовРоссийские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.РИА НовостиПроблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.РИА НовостиВ целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.РИА НовостиТакже в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВице-премьер Борисов: российские предприятия наращивают выпуск чипов для автопромаПРАЙМ17:20Борисов: промышленность сможет импортозаместить большую часть дефицитных автокомпонентовТАСС17:03Показать все источникиОценить1Поделиться