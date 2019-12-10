Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.

с чего всё началось

Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

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