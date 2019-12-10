Общество

КоммерсантъКоммерсантъБорисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.
Читать в источнике
Комментировать26
Юрий Борисов
Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30
— Юрий Борисов, российский политикРосбалт 03:15
с чего всё началось

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.
РИА Новости02:23

Подробнее о событии

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

РБК03:44

Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-х бездумной приватизацией

ТАСС02:25

Борисов заявил о необходимости кратного роста инвестиций в микроэлектронику

Rambler News Service03:26

В России нашли виновных в развале микроэлектроники

Росбалт03:15

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Коммерсантъ03:12

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

Аргументы и Факты03:43

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

РИА Новости02:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество

Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Российская газета 04:25
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс вчера в 10:58
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Политика

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

В бундестаге хотят знать, почему убитый в Берлине боевик не был выдан России, это "открытый вопрос", заявил РИА Новости депутат фракции "Левые" Андрей Хунко.
РИА Новости 03:38
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Футбол

Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Гаджеты

Компания OPPO представила свои первые очки дополненной реальности

На конференции OPPO Inno Day 2019 в Шаньчжэне прошла презентация первых очков дополненной реальности.
ITZine.ru 04:22
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Политика

«Договорились продолжать договариваться»: итоги «нормандского саммита»

В Париже состоялась первая за три года встреча «нормандской четверки» с участием глав России, Украины, Франции и Германии.
Infox.ru 01:30
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Футбол

РПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока декабря

Эксперты РПЛ выбрали пять футболистов, которые будут претендовать на звание лучшему игроку декабря.
Bookmaker-ratings.ru 04:04
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Политика

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР по-прежнему готова к прямому диалогу с Киевом.
РИА Новости 05:09
Футбол

Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее

По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
Нева Спорт 04:46
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал газировку, фастфуд и чипсы опасными для детей

Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.
ToDay News Ufa 07 декабря в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное