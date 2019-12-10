Общество
КоммерсантъБорисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.
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Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30
— Юрий Борисов, российский политикРосбалт 03:15
с чего всё началось
Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.РИА Новости02:23
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Борисов заявил о необходимости кратного роста инвестиций в микроэлектронику
Rambler News Service03:26
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