Общество

КоммерсантъКоммерсантъБорисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.
Читать в источнике
Комментировать36
Юрий Борисов
Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30
— Юрий Борисов, российский политикРосбалт 03:15
с чего всё началось

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается.
РИА Новости02:23

Подробнее о событии

Вице-премьер Борисов раскритиковал за бюрократию Минфин и МЭР

REGNUM06:09

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Коммерсантъ03:12

Борисов заявил о необходимости кратного роста инвестиций в микроэлектронику

Rambler News Service03:26

В России нашли виновных в развале микроэлектроники

Росбалт03:15

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

РБК03:44

Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-х бездумной приватизацией

ТАСС02:25

Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию

РИА Новости02:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

В Париже начались переговоры Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский начали двусторонние переговоры.
REGNUM вчера в 13:47
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

Батурину парализовало после смерти Лужкова

Предварительной причиной смерти бывшего мэра стал анафилактический шок, он не смог пережить операцию на сердце.
Утро.ru 04:55
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Московский Комсомолец 06:04
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Lenta.ru 03:43
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Футбол

Футболист Дзюба сыграет в фильме «Я не Дзюба»

РБК 06:09
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС 05:59
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Интерфакс вчера в 05:53
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Космос

Братчане приняли за НЛО полет Международной космической станции

Горожане стали свидетелями пролета не НЛО, а МКС - Международной космической станции, которая летает вокруг нашей планеты на высоте примерно 400 километров.
Байкал24 07 декабря в 02:14
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Напомним, о беременности Энн стало известно июле: актриса поделилась этой новостью, рассказав, как долго пыталась родить второго ребенка.
Super.ru 04:24
Политика

Лукашенко может вновь встретиться с Путиным после 20 декабря

REGNUM 06:33
Экономика

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей.
Газета.Ru 06:24
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 03:11
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Политика

Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

Союзное Вече 04:18
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Футбол

В Испании фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием

В Испании во время игры региональной лиги между командами "Чилегуа" и "Хандиа" фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием.
Газета.Ru 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное