Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.

с чего всё началось

Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится.

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

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