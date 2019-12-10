Общество
КоммерсантъБорисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.
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Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 02:23
с чего всё началось
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.РИА Новости02:23
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Борисов заявил о необходимости кратного роста инвестиций в микроэлектронику
Rambler News Service03:26
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