Общество

КоммерсантъКоммерсантъБорисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.
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Юрий Борисов
Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 02:23
с чего всё началось

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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
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