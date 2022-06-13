Будьте в Плюсе

Борисов сообщил, что ФРП расширят на 30 млрд рублей для нужд автомобилестроения

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году будет расширен на 30 млрд рублей под импортозамещение автокомплектующих.
ТАСС
Правительство России выделит дополнительные средства на развитие импортозамещения в сфере автомобилестроения, рассказал ТАСС вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ФАН
Отечественное автомобилестроение также сильно завязано на импортные комплектующие.
ИА Красная Весна
Власти военной администрации Запорожской области ранее решили возродить производство автомобилей «Запорожец».
ФАН

Подробнее о событии

Борисов заявил о расширении ФРП на 30 млрд для нужд автомобилестроения
Аргументы и Факты06:35
Средства ФРП увеличат для импортозамещения комплектующих для автомобилей
В Татарстане06:09
Бюджет ФРП могут увеличить до 30 млрд под импортозамещение автокомпонентов
ИА Красная Весна04:09
Борисов проинформировал, что ФРП расширят на 30 млрд рублей для нужд автомобилестроения
ИА SM-News05:06
Борисов: ФРП расширят в 2022 году на 30 млрд рублей под импортозамещение автокомплектующих
Solenka.info04:54
Правительство РФ планирует начать массовый выпуск автозапчастей
ZAB.RU04:46
Борисов сообщил, что ФРП расширят на 30 млрд рублей для нужд автомобилестроения
ТАСС05:09

Интересное

Минобороны России сообщило об ударах по зарубежной военной технике в ДНР

Российские военные уничтожили иностранную военную технику и вооружение в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР, говорится в сообщении Минобороны.
РБК05:50

The Hill: прекращение поставок РФ обогащенного урана может остановить работу реакторов США

Прекращение поставок обогащенного урана американским энергетическим компаниям может отразиться на работе реакторов в США.
Lenta.ru06:37

Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке

Три человека погибли в результате попадания снаряда на территорию Майского рынка в Донецке, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
РБК06:27

Le Point: экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась против переговоров с Россией

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала позицию французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России и высказалась против переговоров с Москвой.
Lenta.ru00:02

Борисов: запуск массового производства самолётов в России потребует от трёх до пяти лет

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.
RT на русском05:43

Представитель Запорожской области Рогов сообщил о переходе спецслужб Украины к терактам

Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию населения путем диверсий и терактов.
Lenta.ru01:23

Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина советский спецназовец Александр Плюснин

Бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Александр Плюснин, лично убивший афганского диктатора Хафизуллу Амина в 1973 году, скончался в возрасте 72 лет.
Lenta.ru06:03

Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ

Речь российского президента Владимира Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости04:08

Житель Екатеринбурга выставил на Avito танк Т-60

В Екатеринбурге мужчина выставил на продажу танк Т-60. Объявление о необычном товаре было выложено на торговой интернет-площадке Avito.
Известия05:33

Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.
РИА Новости03:39