Экономика

RT на русскомRT на русскомБорисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дружба с Кубой продолжается. Планируется товарооборот $500 млн в год

Красная весна08:12

Борисов заявил о росте товарооборота между Россией и Кубой

ТК Звезда07:58

Новые проекты увеличат товарооборот между Россией и Кубой

News.ru07:06

Борисов рассказал о повышении товарооборота между РФ и Кубой

Экономика сегодня07:24

Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

RT на русском07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Политика

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

РИА Новости 06:36
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Политика

В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Политика

Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

Мифическое вмешательство России в американские выборы было лишь предлогом для введения санкций и давления на президента США Дональда Трампа.
Вести.Ru 06:33
Футбол

«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России.
РИА Новости 06:23
Музыка

Умер бывший барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

Дождь 08:28
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.
Известия 05:58
Политика

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Здоровье

Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека

Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 08:38
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Российская газета 08:43
Политика

Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
РИА Новости 07:41
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие

В ДНР украинские силовики обстреляли детский сад и жилые дома

Известия 07:13
Общество

Названа главная польза винограда

Lenta.ru 01:13
Политика

Трамп нашел виноватого в телефонном скандале с Зеленским

Госдепартамент США отправил в Палату представителей ответ на запрос документов, касающихся телефонного разговора между Трампом и его украинским коллегой Зеленским.
Московский Комсомолец 05:30
Происшествия

Подросток убил пять человек на австрийском курорте

Известия 05:32
Кино

Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»

Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Наука

Сырые овощи могут навредить кишечнику

МедиаПоток 05:31
Музыка

Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

РИА Новости 07:12
Политика

Доклад премьера Дании вызвал истерический смех в парламенте

Политики обсуждали животных Доклад премьер-министра Дании Метте Фредериксен заставил рассмеяться всех членов парламента.
SM News 07:08
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 04 октября в 03:25
Футбол

Смольников пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник "Зенита" Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт петербургской команды.
Газета.Ru 08:46
Наука

Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии

С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru вчера в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018 года. Герой Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Куба
Государство в Северной Америке
Островное государство в северной части Карибского моря. Страна занимает территорию одноимённого острова в составе Больших Антильских островов, острова Хувентуд и множества мелких островов. От Северной Америки Куба отделена Флоридским проливом на севере и Юкатанским проливом на западе. Страна является членом ООН с 1945 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное