Экономика
RT на русскомБорисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой
Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.
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Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Политика
Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед
Мифическое вмешательство России в американские выборы было лишь предлогом для введения санкций и давления на президента США Дональда Трампа.
Вести.Ru 06:33
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России.
РИА Новости 06:23
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.
Известия 05:58
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Здоровье
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 08:38
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Политика
Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
РИА Новости 07:41
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
Названа главная польза винограда
Lenta.ru 01:13
Политика
Трамп нашел виноватого в телефонном скандале с Зеленским
Госдепартамент США отправил в Палату представителей ответ на запрос документов, касающихся телефонного разговора между Трампом и его украинским коллегой Зеленским.
Московский Комсомолец 05:30
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Политика
Доклад премьера Дании вызвал истерический смех в парламенте
Политики обсуждали животных Доклад премьер-министра Дании Метте Фредериксен заставил рассмеяться всех членов парламента.
SM News 07:08
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 04 октября в 03:25
Футбол
Смольников пропустит около трех недель из-за травмы
Защитник "Зенита" Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт петербургской команды.
Газета.Ru 08:46
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru вчера в 06:22