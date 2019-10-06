Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.

Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

Здоровье Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Политика В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера» В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Политика Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед Мифическое вмешательство России в американские выборы было лишь предлогом для введения санкций и давления на президента США Дональда Трампа.

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Здоровье Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Политика Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика Трамп нашел виноватого в телефонном скандале с Зеленским Госдепартамент США отправил в Палату представителей ответ на запрос документов, касающихся телефонного разговора между Трампом и его украинским коллегой Зеленским.

Кино Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы» Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Политика Доклад премьера Дании вызвал истерический смех в парламенте Политики обсуждали животных Доклад премьер-министра Дании Метте Фредериксен заставил рассмеяться всех членов парламента.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Футбол Смольников пропустит около трех недель из-за травмы Защитник "Зенита" Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт петербургской команды.