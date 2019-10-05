Политика
ИзвестияБорисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой
«По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн», — цитирует его «Интерфакс». Увеличивается как российский экспорт в Венесуэлу, так и импорт из этой страны, уточнил вице-премьер.
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Политика
Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «С Ибрагимовичем было просто»
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо вспомнил время, когда играл за итальянский клуб вместе с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Матч ТВ 15:22
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Израильские ядерные ракеты оказались под российским куполом
Avia.pro 03 октября в 23:17
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Экономика
В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
RT на русском вчера в 05:30
Общество
Орел снял на GoPro последствия глобального потепления в Альпах
На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.
РИА Новости 09:39
Футбол
Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru 11:56
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Футбол
Миодраг Божович: «Соболев остается штатным пенальтистом»
Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча — Вы говорили, что Соболев — штатный пенальтист.
Спорт-Экспресс 14:21
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Общество
О влиянии сокращения зимы на биоритмы рассказал Онищенко
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о влиянии уменьшения зимнего периода в России на биоритмы человека.
Газета.Ru 14:50
Политика
Зеленский провел совещание с главами силовых ведомств
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами МИД и силовых ведомств по вопросу разведения сил в Донбассе.
РЕН ТВ 15:26
Политика
Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
Народные новости 13:24
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 18:54
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53