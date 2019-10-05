Политика
ИзвестияБорисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой
«По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн», — цитирует его «Интерфакс». Увеличивается как российский экспорт в Венесуэлу, так и импорт из этой страны, уточнил вице-премьер.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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В рамках фестиваля Comic Con Russia специалист по продаже прав на прокат за рубеж Анна Струдневская рассказала о том, что фильм покажут в Германии и Латинской Америке.
RuNews24.ru 14:03
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Gazeta.SPb 03 октября в 02:36
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Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей
РИА Новости вчера в 01:00
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В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
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BFM.ru вчера в 09:50
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«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
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Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Народные новости вчера в 13:29
Политика
ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ 09:12
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Космос
NASA испытает свой первый электрический самолет
BitCryptoNews вчера в 10:15
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science 14:28
Футбол
«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ
Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо».
Спорт-Экспресс 15:05
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
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Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
Чемпионат 16:00
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК
«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
РБК 17:49
Кино
Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»
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ФАН 07:09
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 03 октября в 02:25
Политика
Путин посетит крупный частный порт в Тамани
Аргументы и Факты вчера в 08:24