Политика

ИзвестияИзвестияБорисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой

«По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн», — цитирует его «Интерфакс». Увеличивается как российский экспорт в Венесуэлу, так и импорт из этой страны, уточнил вице-премьер.
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