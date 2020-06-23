Экономика
РБКБорисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
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Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции
Интерфаксвчера в 10:00
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
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Газета.Ru вчера в 22:50
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Онищенко назвал самое безопасное место в мире
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
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Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
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Kursk.com вчера в 04:50
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Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
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Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
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Президент предложил льготную ипотеку для квартир подороже
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу.
Вести.Ru вчера в 11:01
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РИА Новости 03:47
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Составлен регламент парада Победы в Москве 24 июня
В Москве 24 июня нынешнего года состоится парад, посвященный победе СССР в войне с Германией 1941-1945 годов.
Актуальные Новости 02:07
Авто
На подержанные автомобили российские автовладельцы пересаживаются
Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
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О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Шоу-бизнес
Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона
О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.
Moi-portal.ru 21 июня в 03:14
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
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В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
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Путин напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом
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Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru 22 июня в 21:18
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидситуации до середины июля
Правительство Болгарии приняло решение о продлении в стране режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за роста числа заразившихся коронавирусом до 15 июля.
ТАСС 04:10