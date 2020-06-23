Экономика

РБКРБКБорисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
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Борисов раскрыл детали внутреннего рынка товаров и услуг для госкомпаний

News.ru13:16

Поправки о квотировании закупок у нацпроизводителей прошли первое чтение

Коммерсантъ12:32

Рынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

ПРАЙМ08:44

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Дума ТВ10:22

Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции

Интерфакс10:00

Борисов: решение о квотах для импорта при госзакупках будет приниматься по мониторингу

ТАСС09:04

Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

РБК12:18
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily вчера в 08:38
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Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM вчера в 04:47
1,4K
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Происшествия

Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве

Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Футбол

Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0

В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
LiveSport.ru 17:00
Футбол

Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

Sports.ru 17:46
Общество

Дмитрий Тарасов выиграл у бывшей жены 22 миллиона рублей

Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после вчерашнего суда он должен перечислить 13 миллионов.
Комсомольская правда 12:10
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Футбол

Российская футболистка Карпова покинула «Севилью»

Испанская "Севилья" объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 12:25
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,1K
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:26
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1,1K
Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
43
Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
5K
Экономика

Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
РБК 17:00
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
137
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
19
Общество

В Москве коронавирус унес жизни еще 14 пациентов

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, в Москве общее число скончавшихся пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, в течение последних суток выросло на 14 и достигло 3657.
Вести.Ru 17:28
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
53
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
2
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,6K
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Футбол

Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»

Лене Пирес, жена бразильского футболиста Вагнера Лава, высказалась о переходе игрока в "Кайрат".
Газета.Ru 17:20
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

REGNUM 17:02
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
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Армия и оружие

Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров

Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.
Российская газета 03:53
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Игры

Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»

Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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