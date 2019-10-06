Экономика
ТК ЗвездаБорисов заявил о росте товарооборота между Россией и Кубой
Среди крупных подписанных проектов вице-премьер назвал контракт на модернизацию железных дорог на Кубе. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь 500 миллионов долларов. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов телеканалу «Россия-1».
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Футбол
Соболев вызван в сборную России
Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".
Российская газета 09:34
Политика
Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным
Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос.
ТАСС 08:27
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Политика
В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru 09:06
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Футбол
ЦСКА — Ростов 0:2 (2-й тайм)
Главным матчем 12-го тура чемпионата России по футболу станет поединок между ЦСКА и «Ростовом», который пройдёт 6 октября на «ВЭБ Арене».
RT на русском 01:03
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Фигуристка исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Футбол
Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы
Чемпионат 10:23
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru вчера в 06:22
Технологии
Какие новые технологии несут в себе скрытые опасности
Развитие новых технологий в сфере искусственного интеллекта и беспроводных сетей несет в себе много преимуществ для человечества, но также таит немало опасностей.
Газета.Ru 10:15
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресень, 6 октября.
Известия 10:12
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына его главного соперника на выборах, попал между молотом демпартии США и наковальней республиканской партии, у него непростое положение.
РИА Новости 09:06
Культура
Умерла украинская актриса сериалов Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом РБК сообщила ее коллега актриса Римма Зыбино.
РБК 09:11
Происшествия
Опубликовано видео с места жестокого убийства студентки в Домодедове
В Сети опубликовано видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
NewInform вчера в 12:41
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Футбол
«Фиорентина» минимально одолела «Удинезе»
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Политика
Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условия для их встречи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не выдвигал условия них встречи.
SM News 05:39