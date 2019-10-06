Среди крупных подписанных проектов вице-премьер назвал контракт на модернизацию железных дорог на Кубе. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь 500 миллионов долларов. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов телеканалу «Россия-1».

Борисов заявил о росте товарооборота между Россией и Кубой

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