Футбол

Ставка TVСтавка TVБорнмут - Манчестер Юнайтед: прогноз Saint Gambler 1 ноября 2019

Манчестер находится в хорошем расположении духа, команда добилась 3 побед подряд и вроде бы нащупала нотки игры. Но я не вижу в них какого-либо сумасшедшего потенциала по-прежнему.
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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: определят ли соперники победителя?

Все про Спорт ру31 октября в 09:31

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». 02.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 08:13

Суперэкспресс: «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед», «Севилья» – «Атлетико», «Айнтрахт» – «Бавария», «Зенит» – ЦСКА, «Аталанта» – «Кальяри»

ODDS.ruвчера в 12:15

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

LiveSport.ru31 октября в 23:54

Борнмут - Манчестер Юнайтед: прогноз Mr Proper 2 ноября 2019

Ставка TV08:27
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В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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