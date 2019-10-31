Манчестер находится в хорошем расположении духа, команда добилась 3 побед подряд и вроде бы нащупала нотки игры. Но я не вижу в них какого-либо сумасшедшего потенциала по-прежнему.

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Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.

Экономика НСПК ведет переговоры о приеме карт «Мир» с крупнейшими банками Таиланда - Приходько Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме её карт "Мир", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.

Технологии Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.

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Технологии «Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.

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Футбол Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.

Шоу-бизнес Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.

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Экономика Цены на аренду жилья в России выросли на 27% Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.