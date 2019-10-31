Футбол
Ставка TVБорнмут - Манчестер Юнайтед: прогноз Saint Gambler 1 ноября 2019
Манчестер находится в хорошем расположении духа, команда добилась 3 побед подряд и вроде бы нащупала нотки игры. Но я не вижу в них какого-либо сумасшедшего потенциала по-прежнему.
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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: определят ли соперники победителя?
Все про Спорт ру31 октября в 09:31
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года
LiveSport.ru31 октября в 23:54
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Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Экономика
НСПК ведет переговоры о приеме карт «Мир» с крупнейшими банками Таиланда - Приходько
Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме её карт "Мир", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
ПРАЙМ 17:15
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус с детьми
ГТРК Самара 13:47
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК 16:56
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Транспорт
Новая трасса Москва-Казань будет построена к 2027 году
Сообщается, что участок до Владимира и обход Казани будут построены к 2024 году, а средний участок – к 2027 году.
Московский Комсомолец Нижний Новгород вчера в 03:57
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль вчера в 16:39
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
КП - Калининград вчера в 11:52
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Технологии
«Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц
Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.
Buybrand.ru вчера в 05:35
Политика
Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
Lenta.ru вчера в 04:27
Армия и оружие
В США оценили шансы победить Россию в войне
В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю.
Lenta.ru 17:07
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Футбол
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском 15:55
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 20:00
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23