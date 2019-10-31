Манчестер находится в хорошем расположении духа, команда добилась 3 побед подряд и вроде бы нащупала нотки игры. Но я не вижу в них какого-либо сумасшедшего потенциала по-прежнему.

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