Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч 11-го тура АПЛ

В Лиге Европы «красные дьяволы» уверенно лидируют в группе с нулем в графе «пропущенные мячи». Но в чемпионате пока все далеко не так вольготно: лишь седьмое место и катастрофическое отставание в семь очков от зоны Лиги чемпионов. Прогноз и ставка "Борнмут" - "клиент" "Манчестера Юнайтед".
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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: определят ли соперники победителя?

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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». 02.11.2019. Прогноз и ставки на матч

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Суперэкспресс: «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед», «Севилья» – «Атлетико», «Айнтрахт» – «Бавария», «Зенит» – ЦСКА, «Аталанта» – «Кальяри»

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Борнмут - Манчестер Юнайтед: прогноз Mr Proper 2 ноября 2019

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