Футбол
ODDS.ru«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч 11-го тура АПЛ
В Лиге Европы «красные дьяволы» уверенно лидируют в группе с нулем в графе «пропущенные мячи». Но в чемпионате пока все далеко не так вольготно: лишь седьмое место и катастрофическое отставание в семь очков от зоны Лиги чемпионов. Прогноз и ставка "Борнмут" - "клиент" "Манчестера Юнайтед".
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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: определят ли соперники победителя?
Все про Спорт ру31 октября в 09:31
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года
LiveSport.ru31 октября в 23:54
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