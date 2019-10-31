В Лиге Европы «красные дьяволы» уверенно лидируют в группе с нулем в графе «пропущенные мячи». Но в чемпионате пока все далеко не так вольготно: лишь седьмое место и катастрофическое отставание в семь очков от зоны Лиги чемпионов. Прогноз и ставка "Борнмут" - "клиент" "Манчестера Юнайтед".

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч 11-го тура АПЛ

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Общество Составлена карта трат москвичей Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Общество Airbnb запретила аренду домов для вечеринок Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Политика Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.