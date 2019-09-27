Футбол
Спорт-ЭкспрессБорнмут — Вест Хэм 2:2
|10′
Андрей Ярмоленко
Джошуа Кинг
|17′
Диего Рико
|32′
|34′
Лукаш Фабианьски
Роберто Хименес
Каллум Уилсон
|46′
|67′
Пабло Форнальс
Мануэль Лансини
|74′
Аарон Крессуэлл
|75′
Марк Нобл
Джек Уилшир
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
|77′
|79′
Исса Диоп
Стив Кук
|88′
Джек Стэйси
Льюис Кук
|89′
Филлип Биллинг
Саймон Фрэнсис
|89′
Джефферсон Лерма
|90′
|48%
|Владение мячом
|52%
|75%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|13
|7
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
12
Рэмсдейл
16
Кук
3
Кук
5
Аке
21
Рико
14
Грёневельд
29
Биллинг
8
Лерма
7
Кинг
9
Соланке
13
Уилсон
13
Роберто
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
19
Уилшер
41
Райс
10
Лансини
7
Ярмоленко
22
Аллер
8
Андерсон
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Для украинского футболиста это третий гол в четырех последних играх. До этого Ярмоленко забил за «Вест Хэм» только две гола в предыдущих 11 встречах.
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