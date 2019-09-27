Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Для украинского футболиста это третий гол в четырех последних играх. До этого Ярмоленко забил за «Вест Хэм» только две гола в предыдущих 11 встречах.

Все про Спорт ру

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Происшествия Сиамские близнецы родились на Украине Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Армия и оружие СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Культура Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту» Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Политика CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.

Происшествия Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Экономика Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Общество В МЧС России разрешили курить на балконах МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

Происшествия В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.