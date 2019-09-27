Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБорнмут — Вест Хэм 2:2

Борнмут — Вест Хэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Андрей Ярмоленко
Джошуа Кинг
17′
Диего Рико
32′
34′
Лукаш Фабианьски
Роберто Хименес
Каллум Уилсон
46′
67′
Пабло Форнальс
Мануэль Лансини
74′
Аарон Крессуэлл
75′
Марк Нобл
Джек Уилшир
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
77′
79′
Исса Диоп
Стив Кук
88′
Джек Стэйси
Льюис Кук
89′
Филлип Биллинг
Саймон Фрэнсис
89′
Джефферсон Лерма
90′
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Для украинского футболиста это третий гол в четырех последних играх. До этого Ярмоленко забил за «Вест Хэм» только две гола в предыдущих 11 встречах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ярмоленко забил 3-й мяч в 4 последних матчах за «Вест Хэм»

Спорт-Экспресс10:18

Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ

Lenta.ru12:00

Ярмоленко забивает 2-ю игру подряд. У него 3 мяча в 6 матчах АПЛ за «Вест Хэм»

Sports.ru10:31

Гол Ярмоленко с разворота – в видеообзоре матча «Борнмут» — «Вест Хэм»

Чемпионат14:28

«Борнмут» — «Вест Хэм»: встреча неудачников Кубка лиги

Все про Спорт рувчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:01, Вашингтон
Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Происшествия

Сиамские близнецы родились на Украине

Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.
ТАСС 09:45
Культура

В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания вчера в 14:49
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно Bourbon Rhode затонуло

Известия 13:45
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Армия и оружие

СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США

В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.
Газета.Ru 11:24
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Культура

Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»

Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.
Игромания.ру 08:47
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Происшествия

Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва вчера в 07:57
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Политика

МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Экономика

Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Происшествия

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

На озере в Карелии перевернулась лодка с рыбаками

ТАСС 07:44
Волейбол

Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Наука

Ученые выяснили, что может препятствовать появлению рака

Петербургский дневник 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ярмоленко
Украинский футболист
Украинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины. По количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное