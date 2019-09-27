Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБорнмут — Вест Хэм 2:2

Борнмут — Вест Хэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Андрей Ярмоленко
Джошуа Кинг
17′
Диего Рико
32′
34′
Лукаш Фабианьски
Роберто Хименес
Каллум Уилсон
46′
67′
Пабло Форнальс
Мануэль Лансини
74′
Аарон Крессуэлл
75′
Марк Нобл
Джек Уилшир
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
77′
79′
Исса Диоп
Стив Кук
88′
Джек Стэйси
Льюис Кук
89′
Филлип Биллинг
Саймон Фрэнсис
89′
Джефферсон Лерма
90′
2 фото
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Для украинского футболиста это третий гол в четырех последних играх. До этого Ярмоленко забил за «Вест Хэм» только две гола в предыдущих 11 встречах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ

Lenta.ru12:00

Ярмоленко забивает 2-ю игру подряд. У него 3 мяча в 6 матчах АПЛ за «Вест Хэм»

Sports.ru10:31

«Борнмут» — «Вест Хэм»: встреча неудачников Кубка лиги

Все про Спорт рувчера в 15:30

Ярмоленко забил 3-й мяч в 4 последних матчах за «Вест Хэм»

Спорт-Экспресс10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл поул-позицию в Сочи

Autosport.com.ru 09:29
Экономика

Генпрокуратура зафиксировала рост коррупции

В 2019 году в России отмечен рост количества коррупционных преступлений.
Росбалт вчера в 07:49
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Политика

МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Хоккей

СКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

RT на русском 12:40
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Чемпионат 12:49
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
Происшествия

На озере в Карелии перевернулась лодка с рыбаками

ТАСС 07:44
Гаджеты

В Сети опубликован рендер нового iPhone, который выйдет в 2020 году

Судя по опубликованному концепту, iPhone-2020 может «появиться на свет» без «челки» в верхней части экрана, так как все необходимые датчики и камера «перекочуют» в тонкую рамку корпуса, обрамляющую весь дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма.
ТК Звезда 12:55
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Газета.Ru 11:59
Политика

Певец Винник отказался ответить украинским журналистам на вопрос «чей Крым?»

Украинский певец Олег Винник отказался отвечать на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.
ФАН 09:59
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Хоккей

«Витязь» одолел «Металлург», одержав девятую победу подряд

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. К середине первого периода соперники успели обменяться заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Монс и Богдан Потехин.
Чемпионат 12:41
Гаджеты

Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой

Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 04:53
Армия и оружие

ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку

После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18
Происшествия

В украинских Сумах на заводе прогремел взрыв

Известия 06:48
Футбол

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Общество

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
Политика

WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Футбол

Эвертон — Манчестер Сити 1:1 (Перерыв)

Спорт-Экспресс 12:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Борнмут
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб из Борнмута, графство Дорсет. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное