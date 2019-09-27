Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Для украинского футболиста это третий гол в четырех последних играх. До этого Ярмоленко забил за «Вест Хэм» только две гола в предыдущих 11 встречах.

Все про Спорт ру

Экономика Генпрокуратура зафиксировала рост коррупции В 2019 году в России отмечен рост количества коррупционных преступлений.

Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Происшествия Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.

Гаджеты В Сети опубликован рендер нового iPhone, который выйдет в 2020 году Судя по опубликованному концепту, iPhone-2020 может «появиться на свет» без «челки» в верхней части экрана, так как все необходимые датчики и камера «перекочуют» в тонкую рамку корпуса, обрамляющую весь дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Технологии Началось тестирование суверенного интернета на Урале До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.

Хоккей «Витязь» одолел «Металлург», одержав девятую победу подряд Подмосковный «Витязь» на домашней площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. К середине первого периода соперники успели обменяться заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Евгений Монс и Богдан Потехин.

Гаджеты Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.

Армия и оружие ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".

Футбол Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ» Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Политика WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.