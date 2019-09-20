Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

Саутгемптон — Борнмут
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Натан Аке
20′
Джефферсон Лерма
35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
46′
Джеймс Уорд-Проуз
53′
54′
Харри Уилсон
63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
64′
Джек Стэйси
77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
77′
Ориоль Ромеу
80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
88′
90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
90′+5′
Каллум Уилсон
На 95-й минуте дубль оформил Уилсон. «Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
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