На 95-й минуте дубль оформил Уилсон. «Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.

«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

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