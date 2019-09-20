Футбол
Sport24.ru«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ
На 95-й минуте дубль оформил Уилсон. «Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
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Как ВСУ «вошли» в Горловку и понесли большие потери из-за кондиционеров — перемога от ТСН
Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на своём личном канале в Telegram высмеял постановочный сюжет одного из украинских телеканалов о мнимой «перемоге» ВСУ на Донбассе.
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В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
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News.ru 19 сентября в 22:38
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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FT сообщил о создании Google мощнейшего квантового компьютера
Группа ученых Google под руководством Джона Мартиниса заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, который способен осуществлять расчеты, непосильные для самых современных суперкомпьютеров.
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В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Астрономы НАСА выяснили, что в прошлом на Титане, спутнике Сатурна, происходили мощные взрывы, которые привели к появлению необычных геологических структур.
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Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
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РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс вчера в 00:02
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В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
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Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
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Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
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Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
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Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии
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