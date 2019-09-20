Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

На 95-й минуте дубль оформил Уилсон. «Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
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«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

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