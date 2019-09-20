Футбол
Спорт-Экспресс«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Натан Аке
|20′
Джефферсон Лерма
|35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
|46′
Джеймс Уорд-Проуз
|53′
|54′
Харри Уилсон
|63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
|64′
Джек Стэйси
|77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
|77′
Ориоль Ромеу
|80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
|88′
|90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
|90′+5′
Каллум Уилсон
|63%
|Владение мячом
|37%
|77%
|Процент точных передач
|59%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|8
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 4‑3‑3
28
Ганн
2
Соареш
35
Беднарек
4
Вестергор
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Армстронг
9
Ингз
19
Буфаль
12
Рэмсдейл
17
Стэйси
3
Кук
5
Аке
21
Рико
24
Фрейзер
8
Лерма
29
Биллинг
6
Серман
13
Уилсон
16
Кук
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.
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