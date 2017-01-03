Футбол

РамблерРамблер«Борнмут» победил «Саутгемптон»

Саутгемптон — Борнмут
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Натан Аке
20′
Джефферсон Лерма
35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
46′
Джеймс Уорд-Проуз
53′
54′
Харри Уилсон
63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
64′
Джек Стэйси
77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
77′
Ориоль Ромеу
80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
88′
90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
90′+5′
Каллум Уилсон
Борнмут одержал уверенную победу над Саутгемптоном в стартовом матче шестого тура АПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 16:56

«Саутгемптон» – «Борнмут»: стоит ли поставить на «святых»?

Все про Спорт ру19 сентября в 02:57

АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Лестера», «МанСити» сыграет с «Уотфордом»

LiveSport.ruвчера в 17:12

АПЛ. «Саутгемптон» принимает «Борнмут» и другие матчи 6-го тура

Sport.ruвчера в 14:44

«Саутгемптон» - «Борнмут». Прогноз и ставка на матч 6-го тура АПЛ 2019/20

ODDS.ru19 сентября в 16:16

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 1:3: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

Чемпионатвчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован

Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс вчера в 20:11
Политика

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости 19 сентября в 19:54
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Два начальника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии Lada Largus

«АвтоВАЗ» приостановил продажу партии автомобилей Lada Largus из-за неисправности в топливной системе.
Терра 19 сентября в 08:43
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия

Изуродованное тело многодетной матери нашли под мостом в Рыбинске

РЕН ТВ 02:49
Культура

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Общество

В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»

В Москве начал свою работу IX международный фестиваль «Круг света».
RT на русском вчера в 13:38
Авто

Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser

10 миллионов Land Cruisers, проданных за последние 68 лет, использовались на самых разных дорогах и внесли свой вклад в усовершенствование автомобилей Toyota.
SpeedMe вчера в 00:43
Футбол

Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
Чемпионат 04:46
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия

В Азовском море найден пропавший катер с тремя людьми на борту

REGNUM 02:26
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 19 сентября в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное