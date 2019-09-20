Футбол
Спорт-Экспресс«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Натан Аке
|20′
Джефферсон Лерма
|35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
|46′
Джеймс Уорд-Проуз
|53′
|54′
Харри Уилсон
|63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
|64′
Джек Стэйси
|77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
|77′
Ориоль Ромеу
|80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
|88′
|90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
|90′+5′
Каллум Уилсон
|63%
|Владение мячом
|37%
|77%
|Процент точных передач
|59%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|8
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 4‑3‑3
28
Ганн
2
Соареш
35
Беднарек
4
Вестергор
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Армстронг
9
Ингз
19
Буфаль
12
Рэмсдейл
17
Стэйси
3
Кук
5
Аке
21
Рико
24
Фрейзер
8
Лерма
29
Биллинг
6
Серман
13
Уилсон
16
Кук
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:47, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В Тбилиси вновь начались акции протеста
Газета.Ru 14:22
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Политика
Президент Польши по традиции явится на поклон к Трампу
Как известно, Дональд Трамп должен был прилететь в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны, но в последний момент передумал.
Новостной фронт вчера в 08:15
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт 15:23
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Игры
Afterparty: в октябре выпьем с Сатаной за Epic Games Store!
Игромания.ру 16:03
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 00:12
Футбол
Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в «Инстаграме»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание «инстаграму» главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Чемпионат 15:37
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Путешествия
Москва вошла в топ-10 лучших осенних направлений по версии CNN
CNN включил Москву в топ-10 лучших осенних направлений. Об этом в пятницу, 20 сентября сообщается на сайте телеканала.
Известия 15:49
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ в личном многоборье
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, мероприятие проходит в Баку.
РЕН ТВ 12:55
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»
Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру вчера в 11:50
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Армия и оружие
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру 07:00