Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

Саутгемптон — Борнмут
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Натан Аке
20′
Джефферсон Лерма
35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
46′
Джеймс Уорд-Проуз
53′
54′
Харри Уилсон
63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
64′
Джек Стэйси
77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
77′
Ориоль Ромеу
80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
88′
90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
90′+5′
Каллум Уилсон
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.
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