Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

Саутгемптон — Борнмут
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Натан Аке
20′
Джефферсон Лерма
35′
Харри Уилсон
Кевин Данзо
Райан Бертран
46′
Джеймс Уорд-Проуз
53′
54′
Харри Уилсон
63′
Харри Уилсон
Райан Фрейзер
64′
Джек Стэйси
77′
Доминик Соланке
Льюис Кук
Че Адамс
Дэнни Ингз
77′
Ориоль Ромеу
80′
Натан Редмонд
Стюарт Армстронг
88′
90′+3′
Джошуа Кинг
Эндрю Серман
90′+5′
Каллум Уилсон
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

Спорт-Экспресс17:05

«Саутгемптон» – «Борнмут»: стоит ли поставить на «святых»?

Все про Спорт рувчера в 02:57

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 1:3: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

Чемпионат17:40

АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Лестера», «МанСити» сыграет с «Уотфордом»

LiveSport.ru17:12

АПЛ. «Саутгемптон» принимает «Борнмут» и другие матчи 6-го тура

Sport.ru14:44

«Саутгемптон» - «Борнмут». Прогноз и ставка на матч 6-го тура АПЛ 2019/20

ODDS.ruвчера в 16:16

«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

Sport24.ru16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Происшествия

Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу

Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Интерфакс 03:35
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Политика

Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
RT на русском 11:56
Спорт

Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории

РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 01:34
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Автоспорт

Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru 15:27
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 10:33
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru 16:31
Политика

Хуситы заявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что не намерены впредь вести ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, так как власти этой страны предложили им перемирие.
Московский Комсомолец 15:49
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg

Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru вчера в 04:35
Наука

Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться

Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom вчера в 11:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском 14:19
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 18 сентября в 07:59
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Культура

В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова

19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии

Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Экономика

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия вчера в 03:32
Здоровье

Плачущая кристаллами девушка в Армении поставила в тупик врачей

ФАН вчера в 08:08
Политика

Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Армия и оружие

Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая

Совбез ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — выступили против.
Политика Сегодня вчера в 14:27
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Космос

Учёные создали первый прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA

News.ru вчера в 10:58
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Шоу-бизнес

Алексея Ягудина обвинили в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк

На площадке собрались звездные друзья и коллеги Анастасии, среди них был коллега мужа актрисы Петра Чернышева, фигурист Алексей Ягудин.
Bimru.ru 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное