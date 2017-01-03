«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.

«Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ

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