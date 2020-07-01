Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruС коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика "трех Т". Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
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Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.
РБКвчера в 20:00

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В Казахстане с коронавирусом предложили бороться тремя «Т»

Московский Комсомолец03:26

Вирусологи предложили тактику «трех Т» для борьбы с COVID-19 в Казахстане

Газета.Ru03:47

Эксперт предложила бороться с COVID-19 в Казахстане методом «три Т»

Известия03:35

Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

РИА Новости03:49

Специалист предложила бороться с пандемией в Казахстане методом трех «Т»

REGNUM02:47

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

Lenta.ru02:14

Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

РБКвчера в 20:00
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Общество

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Футбол

Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Политика

NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
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Общество

За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек

За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:39
Футбол

В Англии установили рекорд по рекламе букмекеров

Как сообщает GGBet, 14 из них предлагали клиентам фрибеты. Не исключено, что такое количество рекламы беттинга может стать рекордом для АПЛ.
LoginCasino.com вчера в 08:23
Здоровье

На Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 29 июня 2020, 10:42 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 214 человек по состоянию на 29 июня 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 29 июня в 03:42
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Игры

СМИ: Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade.
Игромания.ру 03:04
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Транспорт

Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом

Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Общество

За сутки в России выявлено 6556 заболевших коронавирусом в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%).
Стерлеград 03:34
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском вчера в 14:53
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Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
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Космос

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия вчера в 10:17
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
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Политика

Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru вчера в 08:40
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Происшествия

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
РИА Новости 03:27
Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

ODDS.ru 00:48
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Происшествия

В Омске назначили новых начальников полиции и следственного управления

В соответствии с приказом должность заместителя начальника УМВД России по городу Омска - начальника полиции назначен полковник полиции 42-летний Александр Кубатин, с 2017 года занимавший должность начальника отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омска.
Новый Омск 02:23
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