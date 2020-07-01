Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.

с чего всё началось

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика "трех Т". Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

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