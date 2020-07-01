Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.

с чего всё началось

Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

Авто Land Rover выпустит новую модификацию внедорожника Defender Силами заводского спецподразделения Special Vehicle Operations популярный внедорожник Defender стал утилитарным коммерческим фургоном и получил название Hard Top. 1

Авто В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.

Транспорт Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий. 9

Политика На голосование по поправкам в Конституцию пришел Путин Президент РФ Владимир Путин 1 июля отдал свой голос по поправкам в Конституцию на избирательном участке в здании Российской академии наук.

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 4

Кино Nickelodeon снимет новую версию «Черепашек-ниндзя» Студия Nickelodeon Animation совместно с Paramount перезапустят популярный мультсериал и представят полнометражный анимационный фильм про черепашек-ниндзя. 4

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 138

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров. 91

Общество В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.