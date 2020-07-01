Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
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с чего всё началось

Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам.
РБКвчера в 20:00

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Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

РБКвчера в 20:00

Вирусологи предложили тактику «трех Т» для борьбы с COVID-19 в Казахстане

Газета.Ru03:47

Эксперт предложила бороться с COVID-19 в Казахстане методом «три Т»

Известия03:35

В Казахстане с коронавирусом предложили бороться тремя «Т»

Московский Комсомолец03:26

Специалист предложила бороться с пандемией в Казахстане методом трех «Т»

REGNUM02:47

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

Lenta.ru02:14

Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

РИА Новости03:49
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Газета.Ru 03:52
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Авто

Land Rover выпустит новую модификацию внедорожника Defender

Силами заводского спецподразделения Special Vehicle Operations популярный внедорожник Defender стал утилитарным коммерческим фургоном и получил название Hard Top.
Evo-rus.com 04:40
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Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
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Авто

В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
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В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

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На голосование по поправкам в Конституцию пришел Путин

Президент РФ Владимир Путин 1 июля отдал свой голос по поправкам в Конституцию на избирательном участке в здании Российской академии наук.
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
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Общество

Полиция в Гонконге задержала более 70 протестующих

Известия 04:25
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Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
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Кино

Nickelodeon снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»

Студия Nickelodeon Animation совместно с Paramount перезапустят популярный мультсериал и представят полнометражный анимационный фильм про черепашек-ниндзя.
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Общество

С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ

В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
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Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Здоровье

Два доктора из Челябинска стали лучшими врачами года в России

Царьград 05:22
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Наука

Учёные обнаружили четыре новых вида гигантских одноклеточных организмов

Машины и Механизмы 28 июня в 12:42
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Энергетика

Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
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Общество

По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире

Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально.
Первое антикоррупционное СМИ 03:44
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Здоровье

256 человек заболели коронавирусом за сутки в Свердловской области

В Свердловской области ещё 256 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:01
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Общество

В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру вчера в 04:30
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