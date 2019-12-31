Общество

РИА НовостиРИА НовостиБоровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка. В марте 2018 года врачу диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор в интернете он рассказывал о лечении.
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