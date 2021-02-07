Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
Весьма
ФедералПресс
Народные новости
Национальная служба новостей
Life.ru
Политика Сегодня
Эхо Москвы
Утро.ru
NewInform
Sibnet Новости
ПРАЙМ
РК-Ньюс
Общественная служба новостей
ОГТРК Ямал-Регион
iReactor
РБК
ПолитРоссия
Накануне.Ru
Экономика сегодня
ФАН
Царьград
Политическая Экспертиза
ТК Звезда
Mockva.ru
Вести.Ru
RT на русском
РЕН ТВ
Газета.Ru
Известия
Новостной фронт
Подробнее о событии

В Евросоюзе не исключают введения новых санкций в связи с ситуацией с правами человека в России

Эхо Москвы00:03

Санкции для России от ЕС; туберкулез после COVID-19. Главные новости РБК

РБК00:36

Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России

РИА Новостивчера в 15:01

«Россия все больше отдаляется от Европы»: Боррель не исключил введения новых санкций

Телеканал 360°вчера в 15:42

Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России

Газета.Ruвчера в 14:40

Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Коммерсантъвчера в 14:33

Боррель заявил, что ЕС может ввести санкции против РФ из-за ситуации с правами человека

ТАССвчера в 14:19

Боррель допустил введение Евросоюзом санкций против России из-за Навального

РК-Ньюс16:23

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба свердловского спасательного ведомства.
РИА Новости23:39

На Украине за сутки зарегистрировали 3370 инфицированных коронавирусом

Киев, 7 февраля 2021, 09:38 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 3370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 7 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUMвчера в 01:38