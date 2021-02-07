Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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«Россия все больше отдаляется от Европы»: Боррель не исключил введения новых санкций
Телеканал 360°вчера в 15:42
Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека
Коммерсантъвчера в 14:33