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Коммерсантъ

Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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«Россия все больше отдаляется от Европы»: Боррель не исключил введения новых санкций

Телеканал 360°вчера в 15:42

В Евросоюзе не исключают введения новых санкций в связи с ситуацией с правами человека в России

Эхо Москвы00:03

Санкции для России от ЕС; туберкулез после COVID-19. Главные новости РБК

РБК00:36

Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России

РИА Новостивчера в 15:01

Боррель заявил, что ЕС может ввести санкции против РФ из-за ситуации с правами человека

ТАССвчера в 14:36

В Европе допустили возможное принятие санкций против России

Lenta.ruвчера в 14:36

Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с правами человека

Коммерсантъвчера в 14:33

Боррель допустил введение Евросоюзом санкций против России из-за Навального

РК-Ньюс16:23