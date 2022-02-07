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Боррель: ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по вопросам поставок газа в союз

ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.
Взгляд.ру
Как указывал президент РФ Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами.
РИА Новости
Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
РИА Новости
США и Евросоюз проведут в понедельник в Вашингтоне заседание совета по энергетике, где будет обсуждаться трансатлантическое сотрудничество в противодействии всплеску цен и сложностям с предложением топлива на фоне кризиса вокруг Украины.
РИА Новости

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