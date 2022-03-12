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Боррель: ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против страны НАТО

Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.
ТАСС
"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — утверждал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.
ТАСС
Министр добавил, что Россия всегда серьезно выдвигает свои предложения о дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.
ТАСС
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля в целях «демилитаризации» и «денацификации» последней.
РБК

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Боррель: ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против НАТО
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