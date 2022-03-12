ТАССБоррель: ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против страны НАТОЕвропейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.ТАСС"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — утверждал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.ТАССМинистр добавил, что Россия всегда серьезно выдвигает свои предложения о дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.ТАССПрезидент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля в целях «демилитаризации» и «денацификации» последней.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильREGNUMРосбалтLife.ruРБКПодробнее о событииБоррель: ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против НАТООбщественная служба новостей13:39Боррель заявил об опасении расширения военной деятельности РоссииРБК12:55Боррель: ЕС опасается, что РФ может расширить «военную деятельность» против страны НАТОNews.ru12:21В ЕС опасаются «расширения военной деятельности» России на страны НАТОГазета.Ru12:30Боррель: ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против страны НАТОТАСС12:23ЕC опасается, что Россия может «расширить военную активность» против страны НАТОПрофиль12:32Евросоюз опасается, что Россия может напасть на одну из стран НАТОКМВ Новости12:11Показать ещёОценить578Поделиться