Будьте в Плюсе

Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии.
РИА Новости
По словам Борреля, "любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение".
Life.ru
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах составлял на 24,5% (19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.
RT на русском

Подробнее о событии

Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации «Северного потока 2»
Интерфакс19:09
Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
RT на русском18:48
Представитель ЕС Боррель: Россия использует давление для открытия «Северного потока — 2»
РИА Новости18:01
Боррель: «Северный поток — 2» используется Москвой для давления на ЕС
News.ru18:18
Глава евродипломатии Боррель: Россия использует энергию для давления на Европу из-за СП-2
Lenta.ru18:12
Боррель опасается, что Россия будет использовать «Северный поток — 2» для давления на ЕС
Газета.Ru18:08
Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на «давление» России из-за «Северного потока – 2»
Life.ru18:44

Интересное

МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Недавно МИД РФ разместил в открытом доступе соответствующие проекты действующих договоров, заключенных между РФ, США и блоком НАТО о существующих гарантиях безопасности.
News-24.ruвчера в 03:20

В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды переболевших до 12 месяцев

Сроки действия QR-кодов переболевших коронавирусом с понедельника продлеваются в Москве до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сокращается до двух календарных дней.
РИА Новости16:44

Чижов заявил, что ЕС мог бы сыграть поддерживающую роль в диалоге России и США

Евросоюз может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности между РФ и США поддерживающую роль.
ТАСС17:44

Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши, похитившей 23 миллиона рублей

Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей из российского банка.
Lenta.ruвчера в 06:55

Прорывные инфекции значительно усиливают иммунный ответ на ковид

Как показывают результаты исследования Орегонского университета здравоохранения и науки, прорывные инфекции заметно усиливают иммунный ответ на штаммы вируса, который вызывает COVID-19.
SterlitamakTime.ru17 декабря в 07:34

Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что участвовал в убийствах мигрантов

Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров.
РИА Новостивчера в 14:54

Эксклюзивное кросс-купе будущего ГАЗ-31105 2022 года засветилось на новых снимках

Абсолютно новое кросс-купе ГАЗ-31105 «ВОЛГА» 2021-2022 появилось в интернете на фото.
Tver-portal.ru17 декабря в 17:00

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 20 декабря.
Интерфакс17:14

Открыто четыре новых гигантских экзопланеты

Планета HATS-75b, имеющая радиус в 0,88 радиуса Юпитера и массу всего лишь в 0,49 массы Юпитера, является самой крохотной и наименее массивной экзопланетой из четверки.
AstroNews.ru17 декабря в 12:28