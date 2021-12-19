RT на русскомБоррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕвропуВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2».Lenta.ruВ настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии.РИА НовостиПо словам Борреля, "любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение".Life.ruПо данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах составлял на 24,5% (19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.RT на русскомЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРЕН ТВПодробнее о событииБоррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации «Северного потока 2»Интерфакс19:09Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕвропуRT на русском18:48Представитель ЕС Боррель: Россия использует давление для открытия «Северного потока — 2»РИА Новости18:01Боррель: «Северный поток — 2» используется Москвой для давления на ЕСNews.ru18:18Глава евродипломатии Боррель: Россия использует энергию для давления на Европу из-за СП-2Lenta.ru18:12Боррель опасается, что Россия будет использовать «Северный поток — 2» для давления на ЕСГазета.Ru18:08Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на «давление» России из-за «Северного потока – 2»Life.ru18:44Показать ещёОценить26Поделиться