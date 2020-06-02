Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи. Американский лидер также хочет видеть на саммите руководителей Австралии, Индии и Республики Корея.

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Происшествия Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.

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Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 586

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 98

Общество В России могут отказаться от мусоропроводов «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», – отмечают в пресс-службе правительства. 1K

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 63

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Общество В кораблях Маска нашли заимствование у России "Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. 134

Футбол Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 185

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Космос Китай задействует радиотелескоп FAST для поисков внеземной жизни Пекин, 2 июня 2020, 14:06 — REGNUM Китайские специалисты намерены присоединиться к поискам внеземной жизни в сентябре 2020 года, подключив к этой работе сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — FAST. 7

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