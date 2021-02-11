Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.

ТАСС вчера в 12:56