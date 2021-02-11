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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщил главе МИД России Сергею Лаврову о необходимости соблюдать минские соглашения по урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.В источнике
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С чего всё началось

Боррель: нормализации отношений между РФ и ЕС не будет, пока не будет реализован «Минск-2»

Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.
ТАССвчера в 12:56
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Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России

РИА Новостивчера в 15:16

Боррель назвал условие для нормализации отношений между Россией и ЕС

Вести.Ruвчера в 14:28

Боррель: нормализации отношений между РФ и ЕС не будет, пока не будет реализован «Минск-2»

ТАССвчера в 12:56

Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России

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Газета.Ruвчера в 13:44

Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС

Lenta.ruвчера в 13:33

Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений

Коммерсантъвчера в 14:25
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Суд Киева разрешил переименовать проспект Степана Бандеры

Истец — организация «Общественный контроль и порядок» — заявил, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было общественного обсуждения.
BFM.ruвчера в 11:19

«Норникель» получил требование о возмещении 494 млн рублей за разлив топлива

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило "дочке" "Норникеля" — "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) — требование о добровольном возмещении вреда за разлив топлива на сумму 494 млн руб. О получении документа сообщила пресс-служба "Норникеля".
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Военный эксперт Виктор Леонков заявил, что в течение последних шести месяцев Россия дважды смогла сорвать наступление украинских вооруженных сил на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.
Военное деловчера в 00:01