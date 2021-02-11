Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщил главе МИД России Сергею Лаврову о необходимости соблюдать минские соглашения по урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.В источнике
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Боррель: нормализации отношений между РФ и ЕС не будет, пока не будет реализован «Минск-2»
Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.
ТАССвчера в 12:56
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Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений
Коммерсантъвчера в 14:25